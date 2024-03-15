АКРА присвоило АО Банк «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО Банк «Аверс» кредитный рейтинг на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Кредитный рейтинг Банка «Аверс» обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится Банк.

Рейтинговое агентство отметило величину собственных средств, высокие показатели достаточности капитала при высоком качестве активов, а также высокое качество кредитного портфеля.

Банк «Аверс» — татарстанский банк (рейтинг АКРА — A(RU), прогноз «Стабильный»), занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли и вложениям в ценные бумаги. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.

Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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