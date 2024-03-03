Лишенный прав водитель пойдет под суд в Татарстане — он пытался подкупить сотрудника ГИБДД

В Татарстане будут судить 43-летнего мужчину. Он попытался подкупить сотрудника ГИБДД на автодороге Казань-Ульяновск 18 февраля.

Как рассказал старший помощник руководителя Следкома по республике Андрей Шептицкий, мужчину остановили для проверки документов. Тогда же и выяснилось, что его уже лишили водительского удостоверения. Тогда автомобилист предложил инспектору 20 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности. Деньги он положил около сотрудника ГИБДД. Последний доложил об этом в дежурную часть.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки). Дело направлено в суд.

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