Нефтяные запасы США выросли на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей

Согласно отчету Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 4,2 миллиона баррелей и достигли 447,16 миллиона баррелей. При этом товарные запасы бензина снизились на 2,83 миллиона баррелей — до 244,2 миллиона баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 510 тысяч баррелей — до 121,14 миллиона баррелей.

Эксперты прогнозировали рост нефтяных запасов на 3,72 миллиона баррелей вместо зафиксированных 4,2 миллиона, а также предполагали снижение товарных запасов бензина на 2,84 миллиона баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2 миллиона баррелей. Ранее нефтяные котировки немного выросли в преддверии публикации отчета Минэнерго США.

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Разиль Самигуллин