Ак Барс Банк запустил платежные стикеры для бизнеса

Теперь предприниматели могут оплачивать покупки смартфоном с помощью платежного стикера «Мир Business» от Ак Барс Банка.



Платежный стикер — это наклейка на телефон со встроенным NFC-чипом, которая позволяет оплачивать покупки бесконтактно, как это было возможно с Apple Pay. Для оплаты в магазине, кафе или на заправке достаточно приложить телефон со стикером к терминалу.

Стикер от Ак Барс Банка работает на всей территории России и за рубежом: в Армении, Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Кубе, Кыргызстане, Лаосе, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Другие преимущества стикера:

— бесплатное обслуживание;

— бесплатное снятие и внесение наличных по технологии NFC через устройства самообслуживания Ак Барс Банка и других банков.

Также на платежном стикере нет реквизитов, поэтому его безопасно держать на виду. Мошенники не смогут узнать данные владельца, номер стикера, срок действия и CVV-код и использовать их для похищения денег со счета.

Стоимость выпуска стикера — 990 рублей. Подробнее — по ссылке.

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