Россия прекратила договоры аренды на участки для размещения посольства Украины

Департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она напомнила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине.

— В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение Посольства Украины в Москве. Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована, — отметила Захарова.



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Галия Гарифуллина