У главного юрлица «Яндекса» сменился владелец
Калининградское МКАО стало владельцем основной компании «Яндекса». Об этом сказано в данных ЕГРЮЛ.
МКАО «Яндекс» (международная компания акционерное общество) создали 26 декабря 2023 года. Она зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
Компанией владела нидерландская Yandex N.V. В ноябре появилась информация о намерении организации продать не только контрольный пакет акций, но и все активы в России за один раз. Общую стоимость сделки тогда оценили в $5—6 млрд.
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