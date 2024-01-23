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У главного юрлица «Яндекса» сменился владелец

10:04, 23.01.2024

Калининградское МКАО стало владельцем основной компании «Яндекса». Об этом сказано в данных ЕГРЮЛ.

МКАО «Яндекс» (международная компания акционерное общество) создали 26 декабря 2023 года. Она зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

Компанией владела нидерландская Yandex N.V. В ноябре появилась информация о намерении организации продать не только контрольный пакет акций, но и все активы в России за один раз. Общую стоимость сделки тогда оценили в $5—6 млрд.

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