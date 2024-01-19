В 2023 году правовую помощь в Татарстане оказали 286 участникам СВО и членам их семей

В прошлом году за правовой помощью обратились 286 участников специальной военной операции и членов их семей в Татарстане. Статистику озвучил министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

— Правовая помощь оказывается по вопросам обеспечения денежным довольствием, предоставлением льгот, соцгарантии и компенсации, — сказал он на коллегии ведомства.

В 2022 году такую помощь оказали 4 363 мобилизованным.

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