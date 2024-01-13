Вячеслав Володин: «Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что американский президент Джо Байден должен понести ответственность за ракетные удары по Йемену. Свое мнение он выразил в telegram-канале.

— Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть, — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, Байдену нужна «маленькая победоносная война» из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. Деятельность действующего американского лидера одобряют только 38,9% жителей США, подчеркнул Володин.

В ночь с 11 на 12 января ВС США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Помощь этим странам оказали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.

Сегодня американские войска нанесли новый ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене. Как объяснили в США, он был направлен на «снижение способности хуситов атаковать морские суда».



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Айрат Назипов