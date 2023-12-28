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Банк ЗЕНИТ повысил доходность по накопительным счетам до 15% годовых

12:15, 28.12.2023

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительным счетам «Накопительный Онлайн» и «Новый горизонт» на 1,5—3 пп. Теперь максимальная доходность составляет 15% годовых. Выплата процентов происходит в последний день месяца.

По счету «Новый горизонт» максимальная ставка составит 15% годовых. Она доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. Ставка действует с первого по третий отчетный период включительно. При этом минимальный остаток средств на счете в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей включительно. Проценты начисляются исходя из суммы минимального остатка средств на счете.

Максимальная ставка по счету «Накопительный Онлайн» в размере 15% годовых действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Проценты начисляются на ежедневный дифференцированный остаток в текущем месяце.

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