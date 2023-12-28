Новости происшествий

15:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани временно изменили маршруты троллейбусов №3 и 5 из-за повреждения контактной сети

08:29, 28.12.2023
В Казани временно изменили маршруты троллейбусов №3 и 5 из-за повреждения контактной сети
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани временно изменили маршруты троллейбусов №3 и 5. Это произошло из-за повреждения контактной сети грузовиком в районе речного порта, объяснили в МУП «Метроэлектротранс».

Так, маршрут троллейбуса №3 будет разворачиваться на перекрестке ул. Пушкина — Горького. Троллейбус №5 будет ходить до ж/д вокзала.

Уточняется, что на месте уже работают аварийные службы предприятия.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в понедельник сообщалось о возможных задержках в Казани троллейбусов из-за аварийных работ МУП «Водоканал» на участке по ул. Авангардной, 153. Задержки возникали в движении троллейбусов маршрутов №6, 9 на участке от остановки «Ул. Авангардная» (через улицу Кулагина) до остановки «Ул. Техническая».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова
ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также