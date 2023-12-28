В Казани временно изменили маршруты троллейбусов №3 и 5 из-за повреждения контактной сети
В Казани временно изменили маршруты троллейбусов №3 и 5. Это произошло из-за повреждения контактной сети грузовиком в районе речного порта, объяснили в МУП «Метроэлектротранс».
Так, маршрут троллейбуса №3 будет разворачиваться на перекрестке ул. Пушкина — Горького. Троллейбус №5 будет ходить до ж/д вокзала.
Уточняется, что на месте уже работают аварийные службы предприятия.
Напомним, в понедельник сообщалось о возможных задержках в Казани троллейбусов из-за аварийных работ МУП «Водоканал» на участке по ул. Авангардной, 153. Задержки возникали в движении троллейбусов маршрутов №6, 9 на участке от остановки «Ул. Авангардная» (через улицу Кулагина) до остановки «Ул. Техническая».
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