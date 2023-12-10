В Уфе задержали подозреваемого в нападении на горожан

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали в Уфе 34-летнего мужчину, которого заподозрили в нападении на горожан на улицах города и убийстве пенсионерки ударом по голове. Информация опубликована в telegram-канале СУ СК России по Башкортостану.

Еще 25 ноября предполагаемый злоумышленник беспричинно ударил на улице 81-летнюю женщину. Она получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице 7 декабря. С похожими жалобами в полицию обратились еще три человека.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, устанавливается тяжесть причиненного вреда здоровью другим пострадавшим.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В мае 2021-го года в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате инцидента погибли три человека. Нападавшего застрелили полицейские.

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Айрат Назипов