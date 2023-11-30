Раис Татарстана дал старт строительству здания вычислительного центра «Таттелеком»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани состоялась торжественная церемония закладки фундамента нового здания вычислительного центра «Таттелеком», дали старт строительству раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.



Рустам Минниханов отметил, что отрасли связи Татарстана исполнилось 135 лет, а «Таттелекому» — 25. По его словам, новый вычислительный центр станет очередным этапом развития «Таттелекома» и будет очень востребован столицей Татарстана.

— То, что мы сумели сохранить компанию, — является базовым элементом для развития цифровизации республики, — приводит его слова пресс-служба раиса республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новый объект позволит обрабатывать и анализировать критически важные данные ИТ-систем компании и обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа и других рисков. Общая площадь центра составит 3 тыс. кв. метров. Всего разместят 400 телекоммуникационных стоек. Строительство будет вестись в два этапа, полностью сдать объект планируется в 2026 году.

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Маргарита Головатенко