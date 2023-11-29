Минэкологии проверяет информацию о заморе рыбы в акватории Куйбышевского водохранилища в Казани
Минэкологии проверяет информацию о заморе рыбы в акватории Куйбышевского водохранилища в районе улицы 2-й Аракчинской в Казани.
— Так как Волга — это объект федерального экологического надзора, совместно с Министерством экологии на место выехали специалисты Росприроднадзора, Росрыболовства. Они обследуют территорию, проверят информацию. Если она подтвердится, то будут приняты соответствующие меры реагирования, отобраны пробы воды, — указали в министерстве.
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