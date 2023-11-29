Новости общества

11:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минэкологии проверяет информацию о заморе рыбы в акватории Куйбышевского водохранилища в Казани

13:59, 29.11.2023
Минэкологии проверяет информацию о заморе рыбы в акватории Куйбышевского водохранилища в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минэкологии проверяет информацию о заморе рыбы в акватории Куйбышевского водохранилища в районе улицы 2-й Аракчинской в Казани.

— Так как Волга — это объект федерального экологического надзора, совместно с Министерством экологии на место выехали специалисты Росприроднадзора, Росрыболовства. Они обследуют территорию, проверят информацию. Если она подтвердится, то будут приняты соответствующие меры реагирования, отобраны пробы воды, — указали в министерстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также