Аэропорт Перми закрыт для обслуживания рейсов из-за снегопада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный аэропорт «Пермь» временно не обслуживает рейсы из-за ухудшения погоды, сообщает telegram-канал аэропорта в среду.



— Аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. В связи с непрекращающимися переохлажденными осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки, — сказано в сообщении.

Рейсы СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета перенаправили в Екатеринбург, рейс ЕО 1106 из Минска совершил посадку в Казани.

12 ноября авиарейс №JU 669 вылетел из Казани в Белград с задержкой около 10 часов. Борт должен был покинуть Казань в 03:40. Изначально вылет перенесли на 16:55 из-за тумана.

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Маргарита Головатенко