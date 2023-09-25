Следователи организовали проверку после гибели женщины на железнодорожной станции в Арске

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане организована проверка в связи с гибелью женщины, получившей травмы на железнодорожной станции в Арске. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, днем 24 сентября на железнодорожной станции Арск пассажирским поездом смертельно травмирована 52-летняя женщина. Она переходила пути в запрещенном месте.

В настоящее время специалистами проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, на прошлой неделе в Казани на пешеходном переходе через железнодорожные пути на 6 пк 23 км станции «Ометьево» ГЖД пассажирский поезд насмерть сбил студента одного из местных вузов. Машинист поезда пытался предотвратить наезд — он применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал.



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Максим Кокунин