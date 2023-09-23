Исследование: в Татарстане летом резко вырос спрос на новую спецтехнику

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане летом 2023 года спрос на новую спецтехнику подскочил на 475,3% по сравнению с июнем — августом прошлого года, а в России в целом — на 186,3%, выяснили эксперты «Авито Спецтехники». Ее предложение при этом выросло на 297,6% и на 208% соответственно.

На спецтехнику с наработкой спрос в Татарстане в летние месяцы увеличился на 28,8%, в России — на 10,4%. Ее предложение выросло чуть заметнее — на 34,5% и 12,1% соответственно.

Наиболее востребованными в Татарстане летом этого года оказались новые грузовики. На них пришлось 80,7% спроса на спецтехнику.

В топ-5 самых популярных среди татарстанцев видов новой спецтехники в июне — августе 2023 года вошли тягачи (4,4% от общего спроса), экскаваторы (3,7%). В списке также прицепы и погрузчики — по 2,3%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди спецтехники с наработкой в республике летом 2023 года самыми востребованными также оказались грузовики — на них пришлось 29,8% от общего спроса в этой категории. В топ-5 также вошли сельхозтехника, тягачи, прицепы и экскаваторы.

Согласно другому исследованию, предложение аренды спецтехники в Татарстане за январь — июнь 2023 года выросло на 21,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Наблюдалось также увеличение спроса на 24,2%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина