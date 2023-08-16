Банк России отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России до конца 2023 года не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребительских кредитов и отдельным видам займов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Ограничения предполагают, что ПСК не может превышать наименьшую из величин: 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

Послабление предоставит кредиторам возможность к повышению ключевой ставки проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок по кредитам, займам и депозитам.

За первое полугодие текущего года было выдано более 18 млн потребкредитов. Рост составил 112,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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Маргарита Головатенко