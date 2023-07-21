Суд в Татарстане удовлетворил иск прокуратуры о строительстве дороги к участкам для многодетных семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Пестречинского района Татарстана вынесла представление в адрес руководителя муниципалитета, сообщила и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.



Установлено, что земельные участки на территории Кощаковского сельского поселения, предоставленные многодетным семьям, не обеспечены объектами инженерной инфраструктуры — отсутствуют автомобильные дороги.

По результатам рассмотрения нарушения не были устранены, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил исковые требования в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура обращалась в суд в июне этого года. Проложить дорогу к участкам для многодетных семей власти обязаны по закону. Однако она на сегодняшний день отсутствует.

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Маргарита Головатенко