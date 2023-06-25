Спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова в зону спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону, куда он прибыл для подавления мятежа, в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT.

Как рассказал командир и помощник главы Чечни Апти Алаудинов, бойцов вчера направили в город для проведения контртеррористической операции с Марьинского направления.

Напомним, утром 24 июня в ЦОС ФСБ 24 июня заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону.



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Максим Кокунин