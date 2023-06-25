В мае Россия оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мае Россия оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в стране до мая этого года лишь дважды — в июне 2018-го (0,42%), и в апреле текущего года (0,22%).

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков рассказал, что данная ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также рекордным урожаем зерновых и масличных.

При этом самая высокая продовольственная инфляция сохраняется в Венгрии, хоть она и продолжила замедляться — до 34% с 39% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%).

Уточняется, что в большинстве европейских стран инфляция стала замедляться, и сильнее всего в Португалии (на 6 процентных пунктов), Венгрии (на 5 п.п.), Литве и Словакии (на 3,7 п.п.) и Эстонии (на 3 п.п.).

Вместе с этим темпы роста цен в годовом выражении ниже 10% в мае фиксировались лишь на территории Португалии (9,4%), Кипра (8,4%), Швейцарии (5,3%) и Белоруссии (4,4%).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, на этой неделе сообщалось, что в России годовая инфляция с 14 по 19 июня ускорилась до 2,96% с 2,87%.



По данным Минэкономразвития, за период с 14 по 19 июня рост цен замедлился до 0,02%. Отмечается снижение цен на продовольственные товары, в частности на плодоовощную продукцию, отсутствует рост цен на другие продукты питания. Это связано с продолжающейся дефляцией.

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Максим Кокунин