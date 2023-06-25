На территории Краснодарского края сняли все ограничения движения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Все ограничения, введенные на трассах Краснодарского края, сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем официальном telegram-канале.

Напомним, вчера правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по трассе М-4 «Дон» в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы.

Сегодня утром Росавтодор сообщил, что все ранее введенные ограничения на трассах России сняты. Однако чуть позже стало известно, что они все еще сохраняются по трассе М-4 «Дон» в Московской и Тульской областях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ограничения на дорогах страны вводили 24 июня из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». В ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия ее основателя Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Днем 24 июня президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».



Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Они уже покинули Ростов-на-Дону.

На Евгения Пригожина в ФСБ возбуждено уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.



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Максим Кокунин