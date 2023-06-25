«Автодор»: ограничение движения по трассе М-4 в Московской и Тульской областях пока сохраняется

Ограничение автомобильного движения по трассе М-4 «Дон» все еще сохраняется в Московской и Тульской областях, сообщает «Автодор» в своемTelegram-канале.

— Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях, — говорится в публикации.

Напомним, вчера утром режим контртеррористической операции был введен на территориях Москвы, Московской и Воронежской областей. В связи с этим власти регионов сообщали о перекрытии движения на отдельных участках трассы. «Автодор» в свою очередь просил водителей выбирать другие маршруты в объезд этой дороги.

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Максим Кокунин