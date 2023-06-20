Проект об усилении надзора Банка России за кредитными кооперативами приняли в I чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий процедуру включения кредитных потребительских кооперативов (КПК) в реестр Банка России.
Документ наделяет регулятора полномочиями по внесудебному исключению из реестра, уточняет требования к нормативам финансовой устойчивости кооперативов, вводит требования к органам управления.
Как пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, цель — осуществление более жесткого надзора за кредитными потребительскими кооперативами и приблизить регулирование сферы к тому, который есть в банковской сфере.
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