Александру Бастрыкину доложат о расследовании групповой драки с участием иностранцев в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования групповой драки с участием иностранцев в Казани.

Известно, что 3 июня у одного из торговых комплексов в Приволжском районе столицы Татарстана произошла групповая драка с участием граждан иностранного государства. Предполагается, что причиной конфликта стал дорожный конфликт, говорится в сообщении Следкома.

По данному факту следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В конце мая глава Следственного комитета России поручил Липскому представить доклад о нападении на девушку в Казани: гражданин ближнего зарубежья совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении жительницы города.

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Илина Хакимова