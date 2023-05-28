После обработки 79,09% бюллетеней Эрдоган набирает 53,7% голосов

После обработки бюллетеней из 79,09% урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.

Соперник Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, пока набирает 46,3% голосов.

Фото: pixabay.com

В Турции в 17.00 по местному времени (совпадает с мск) завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Начался процесс подсчета голосов.

По всей стране установили более 191 тысячи урн для голосования. Участие в выборах приняли свыше 60 миллионов человек.

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Елизавета Пуншева