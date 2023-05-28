Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем химика

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени правительства республики и от себя лично поздравил работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности. Он пожелал им крепкого здоровья, стабильности, успехов, счастья и благополучия.



В своем поздравлении Алексей Песошин обратил внимание, что у Татарстана «славные вековые научные традиции и высокий промышленный потенциал», позволяющие обеспечивать экономическое развитие России.

— Предприятия фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности нашей республики, являясь в ряде случаев крупнейшими в Европе и Российской Федерации, продолжают выходить на рынки с новыми конкурентоспособными видами продукции, укрепляют связи со всеми отраслями экономики от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса. За безупречной репутацией отрасли стоит ежедневный упорный труд, преданность профессии, серьезное отношение к делу и высокая организованность тысяч высококвалифицированных специалистов и ученых. Уважение к труду, стремление к знаниям, постоянное развитие и самоотдача должны стать основой жизненной позиции молодых химиков Татарстана, — говорится в поздравлении.

Алексей Песошин также напомнили, что на сегодняшний день отечественная промышленность переживает непростые времена. И в связи с этим требуется «изменения устоявшихся отношений».

— Не стало это исключением и для химических предприятий республики. Однако этот период является и временем возможностей. Богатейший опыт, научный и производственный потенциал акционеров и работников химических предприятий и научных учреждений позволяют успешно справляться с возникающими трудностями и в кратчайшие сроки налаживать производство необходимой для промышленности и населения продукции, — заявил премьер-министр Татарстана.

По его словам, комплексное развитие российской промышленности, реализация инновационных проектов — это источник роста благосостояния граждан, повышения безопасности экономики и гарантия достойной жизни будущих поколений.

— Хочу искренне поблагодарить всех работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности республики, а также отраслевых научных учреждений за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность в своей работе. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Вы внесли значительный вклад в становление и развитие большой химии в Республике Татарстан. Сегодня многие из вас являются наставниками для молодых специалистов, а это — залог сохранения традиций, уникального опыта и компетенции, — сказано в поздравлении.



День химика в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая. Праздник отмечают технологи, инженеры, экологи, ученые, фармацевты и радиохимики.



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Татьяна Демина