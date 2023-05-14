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Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого

19:43, 14.05.2023
Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого
Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Ранее награду присуждали папе Римскому Франциску, президенту Франции Эммануэлю Макрону и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

— Европа очень многим обязана Владимиру Зеленскому, — заявил канцлер Олаф Шольц.

Церемониальное вручение премии проходило в Ахене и транслировалось на немецком телевидении.

На награждении присутствовали политики из Германии и ряда европейских стран. Вступительную речь к награждению произнесли бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Олаф Шольц.

Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Утвердили ее в 1950 году.

Зеленский прилетел в Берлин в ночь на 14 мая. Программа его визита держалась в секрете.

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Елизавета Пуншева
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