Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого
Президента Украины Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Ранее награду присуждали папе Римскому Франциску, президенту Франции Эммануэлю Макрону и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
— Европа очень многим обязана Владимиру Зеленскому, — заявил канцлер Олаф Шольц.
Церемониальное вручение премии проходило в Ахене и транслировалось на немецком телевидении.
На награждении присутствовали политики из Германии и ряда европейских стран. Вступительную речь к награждению произнесли бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Олаф Шольц.
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Утвердили ее в 1950 году.
Зеленский прилетел в Берлин в ночь на 14 мая. Программа его визита держалась в секрете.
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