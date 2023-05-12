В Казани экскаватор повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1
В Казани на улице Чистопольской, 60 при производстве работ экскаватор сторонней организации повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
— На месте работают аварийные службы. В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут, — указали в пресс-службе предприятия.
В 16.10 сообщили о восстановлении движения троллейбусного маршрута в полном объеме.
6 мая в Казани на перекрестке улиц Ершова — Ахмерова грузовик КАМАЗ повредил контактную сеть. В связи с этим приостанавливали движение троллейбусных маршрутов №2, 7 и трамвая №4.
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