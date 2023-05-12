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В Казани экскаватор повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1

15:32, 12.05.2023
В Казани экскаватор повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани на улице Чистопольской, 60 при производстве работ экскаватор сторонней организации повредил контактную сеть по троллейбусному маршруту №1, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— На месте работают аварийные службы. В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут, — указали в пресс-службе предприятия.

В 16.10 сообщили о восстановлении движения троллейбусного маршрута в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

6 мая в Казани на перекрестке улиц Ершова — Ахмерова грузовик КАМАЗ повредил контактную сеть. В связи с этим приостанавливали движение троллейбусных маршрутов №2, 7 и трамвая №4.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортАвтоОбществоИнфраструктура Татарстан

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