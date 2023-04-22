В Казани официально открылся летний велосезон — фоторепортаж
В Казани состоялся заезд «Крути вдоль реки». Он открыл летний велосезон в столице Татарстана.
Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, участники проехали по маршруту вдоль Казанки, который включал экстрим-парк «Урам», Кремлевскую набережную, Кировскую дамбу, будущий парк «Манзара», велопешеходную дорожку на Кремлевской дамбе, а также мост «Миллениум».
«Реальное время» публикует фоторепортаж с этого события.
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