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В Казани официально открылся летний велосезон — фоторепортаж

15:33, 22.04.2023 2
В Казани официально открылся летний велосезон — фоторепортаж
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани состоялся заезд «Крути вдоль реки». Он открыл летний велосезон в столице Татарстана.

Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, участники проехали по маршруту вдоль Казанки, который включал экстрим-парк «Урам», Кремлевскую набережную, Кировскую дамбу, будущий парк «Манзара», велопешеходную дорожку на Кремлевской дамбе, а также мост «Миллениум».

«Реальное время» публикует фоторепортаж с этого события.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Со спортом навсегда!
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  • Анонимно 22 апр
    Круто. Пусть с погодой везет весь сезон)
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