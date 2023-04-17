В Татарстане утвердили положение об управлении раиса по работе с территориями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил положение об управлении раиса республики по работе с территориями, оно является структурным подразделением его администрации.



Управление раиса РТ по работе с территориями должно обеспечивать взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления республики по вопросам реализации государственной политики. Среди его основных задач — мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях республики, содействие избирательным процессам, обобщение предложений органов государственной власти республики.

В качестве основных функций указаны подготовка предложений раису республики по вопросам организации взаимодействия органов власти; подготовка и внесение предложений по вопросам развития местного самоуправления и организации деятельности исполнительных органов власти в муниципальных образованиях; сбор, обработка и анализ информации об общественно-политической и социально-экономической ситуации в муниципалитетах; оперативное информирование власти о возникновении ЧС и др.

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Маргарита Головатенко