Group-IB: по итогам 2022 года в мире заблокировали 59 тысяч сайтов мошенников

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

По итогам 2022 года специалисты компании Group-IB заблокировали по всему миру 59 тысяч фишинговых сайтов — 7 тысяч из которых пришлись на доменные зоны .ru и .рф.

— Если в 2021 году количество заблокированных ресурсов Центром реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB — СERT-GIB (24/7) в сети Интернет составило 31 455, то в 2022 году их число увеличилось до 59 282. В зонах .ru и .рф. количество заблокированных сайтов выросло более чем вдвое с 3210 до 7121, — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании Group-IB.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что мошеннические ресурсы похищали у пользователей из России логины и пароли, аккаунты в мессенджерах и данные банковских карт.

Самой популярной среди мошенников доменной зоной в 2022 году стала .com — на нее пришлось 33,8% заблокированных ресурсов. На втором месте — .ru (5,3%). Тройку лидеров замкнула зона .org (3,4%).

Недавно в ВТБ заявили, что мошенники начали пользоваться иностранными телефонными номерами, похожими на российские. Этим злоумышленники хотят ввести пользователей в заблуждение и по итогу завладеть их счетами. В основном мошенники звонят потенциальным жертвам через мессенджеры.

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Антон Гаврилов