Папа римский предложил украинцам и русским простить друг друга

Папа римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова.

— Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей, — сказал он.

Фото: pxhere.com

В ноябре 2022 года глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

— Святой престол и лично Папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны, — сказал он.

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Максим Кокунин