Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ключевой ставки

В России сохраняется возможность снижения ключевой ставки в 2023 году. Об этом заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0—9,0% годовых на 2023 год и 6,5—7,5% годовых на 2024 год.

— Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились, — передает ее слова пресс-служба финансового регулятора.

Фото: flickr.com

Как отметила Набиуллина, вероятнее всего, в 2024 году ключевая ставка будет повышена. Это будет сделано для того, чтобы инфляция соответствовала цели вблизи 4%.

Напомним, 10 февраля совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор уточнил, что будет принимать дальнейшие решения по ней «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

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Айрат Назипов