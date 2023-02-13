В январе татарстанцы взяли 1 633 ипотечных кредита в Сбере. Это 8-е место по стране

Аналитики «Домклик» изучили данные Сбера по количеству выданных жилищных кредитов и выяснили, как изменился спрос на ипотеку в январе 2023 года. На фоне того, что декабрь 2022 года показал рекордную активность (россияне взяли с Сбере 120 тысяч ипотечных кредитов), январь показал более чем двукратный спад активности — 53 тыс. сделок по стране.

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в январе 2023 года, по данным Сбера. Процентный прирост по отношению к январю 2022 показан в скобках

В топ-5 регионов по количеству выданных ипотечных кредитов вошли Москва (3,6 тыс. сделок), Московская область (3,2 тыс.), Краснодарский край (2,8 тыс.), Тюменская область (2,7 тыс.) и Башкортостан (2,4 тыс.). Любопытно, что начиная с сентября 2022 года в пятерку лидеров больше не входит Санкт-Петербург.

Сравнение данных за январь 2022 года и январь 2023 года показывает снижение спроса на жилищные кредиты в Санкт-Петербурге (-36%) и Москве (-18%) и укрепление ипотечного рынка в нестоличных мегаполисах. В число лидеров по приросту количества ипотечных сделок Сбера вошли Краснодарский край (+37%), Тюменская область (+10%), Республика Башкортостан (+6%) и Красноярский край (+7%).