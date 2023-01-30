В Самаре будут судить пятерых человек по обвинению в загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба»

Уголовное дело о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» поступило в Волжский районный суд. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Обвиняемыми по нему проходят пять человек: генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Лопатино» Роман Гладков.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются: в участии в преступном сообществе, мошенничестве, самовольном подключении к магистральному нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору и в умышленном повреждении или уничтожении имущества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уголовное дело о «грязной нефти» в нефтепроводе «Дружба» возбудили в 2019 году. По версии правоохранителей, чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему «Транснефти» она попадала через узел приема Лопатино.

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Айрат Назипов