В 2022 году чистая прибыль Сбера по РСБУ составила 300 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 300 миллиардов рублей. Это на 75% меньше в годовом выражении, говорится в отчетности банка. За декабрь прибыль выросла на 40% и достигла 125,5 миллиарда рублей.

Чистый комиссионный доход Сбербанка вырос в декабре 2022 года на 16,7%, до 67,5 миллиарда рублей, за весь прошлый год — на 6,2%, до 614,8 миллиарда рублей.

Что касается розничного кредитного портфеля, то он за 2022-й вырос на 12,9%, до 12 триллионов рублей. Главным драйвером роста стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 триллиона рублей (+20%)

Средства физлиц за прошлый год выросли на 8,2%, до 18,3 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель — на 12,4%, до 18,8 триллиона рублей.



Также в Сбере отметили снижение доли валютных вкладов вдвое, но конкретных цифр не привели.

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