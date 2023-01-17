В 2022 году чистая прибыль Сбера по РСБУ составила 300 миллиардов рублей
По итогам 2022 года чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 300 миллиардов рублей. Это на 75% меньше в годовом выражении, говорится в отчетности банка. За декабрь прибыль выросла на 40% и достигла 125,5 миллиарда рублей.
Чистый комиссионный доход Сбербанка вырос в декабре 2022 года на 16,7%, до 67,5 миллиарда рублей, за весь прошлый год — на 6,2%, до 614,8 миллиарда рублей.
Что касается розничного кредитного портфеля, то он за 2022-й вырос на 12,9%, до 12 триллионов рублей. Главным драйвером роста стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 триллиона рублей (+20%)
Средства физлиц за прошлый год выросли на 8,2%, до 18,3 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель — на 12,4%, до 18,8 триллиона рублей.
Также в Сбере отметили снижение доли валютных вкладов вдвое, но конкретных цифр не привели.
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