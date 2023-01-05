«Кинули, как мясо»: что рассказали сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Фото: кадр из видео Минобороны

Взятые в плен бойцы ВСУ рассказали в ходе допроса, что их бросали на позиции, «как мясо». Кадры с их рассказами опубликовало Министерство обороны России.

Как рассказал военнослужащий ВСУ Николай Пономаренко, командир роты находился не с бойцами на передовой, а в районе Славянска. Командование батальона вовсе ни разу не появлялось на боевых позициях. Своих командиров, поделился пленный, он даже не знает.

Какой-либо авторитет в глазах украинской армии потерял и ее верховный главнокомандующий.

— Зеленский — марионетка у них, шавка. Он как актер молодец. Как президент он вообще чудит, — поделился Пономаренко.

Другой пленный боец ВСУ Богдан Семенчук рассказал, что их «кинули, как мясо». В военкомате мобилизованному сказали, что в течение полугода его никуда не отправят, однако практически сразу же Семенчук попал на передовую без необходимого обучения. Военнослужащий призвал соотечественников сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

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Артем Гафаров