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Похороны папы римского на покое состоятся 5 января на площади Святого Петра

18:07, 31.12.2022
Похороны папы римского на покое состоятся 5 января на площади Святого Петра
Фото: wikipedia.org/Lene

Похороны почетного папы римского на покое Бенедикта XVI пройдут 5 января на площади Святого Петра. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

— Похороны почетного папы римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра. Церемонию будет возглавлять папа римский Франциск, — объявил он.

Напомним, сегодня стало известно о смерти папы Бенедикта. Он занимал престол с 2005 по 2013 год, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. В последние годы он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

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Елизавета Пуншева
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