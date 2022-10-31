Объемы автокредитования в Татарстане сократились на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за июль — сентябрь 2022 года выдали автокредитов на 7,88 миллиарда рублей. Это на 33,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По объему автокредитования Татарстан по итогам третьего квартала занял 5-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров. На первом месте оказалась Москва, где за июль — сентябрь выдали кредиты на покупку машин на 17,16 млрд рублей.

На второй строчке Московская область (13,62 млрд рублей), на третьей — Санкт-Петербург (12,13 млрд), на четвертой — Краснодарский край (8,73 млрд). В топ-10 также вошли Башкирия, Ростовская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На последнем месте в рейтинге по итогам третьего квартала 2022 года оказался Алтайский край. Там за три месяца объем выданных автокредитов составил 1,65 млрд рублей, что на 29,7% меньше, чем за июль — сентябрь 2021-го.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в третьем квартале 2022 года в России выдали автокредитов на 184,9 млрд рублей. Это на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Напомним, по подсчетам НБКИ, в сентябре 2022 года в Татарстане выдали 2 582 автокредита, что на 8,4% меньше, чем за август. По их количеству республика заняла четвертое место среди 30 регионов-лидеров.

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Татьяна Демина