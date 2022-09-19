Глава ВЭБ.РФ предложил обновить понятие предпринимательства

Фото: Максим Платонов

Глава ВЭБ. России Игорь Шувалов высказался о том, что в стране нужно обновить понятие «предприниматель». Об этом, как сообщает RT, он рассказал во время защиты научной работы.

По словам Шувалова, понятие следует обновить, чтобы раскрыть положительное влияние, которое предприниматели оказывают стране во время кризиса. Новое определение нужно предложить для обсуждения ученым, а затем изменить его официально.

Фото: Максим Платонов

— Предпринимательская деятельность — это не только системное извлечение прибыли, что, особенно в нынешних условиях, сигнализирует о некоем капиталистическом, эгоистическом отношении предпринимателей к обществу. Мною предприниматели рассматриваются как передовой класс, которые в состоянии создавать новые ценности и побуждают экономическую систему к развитию, — отметил эксперт.

Шувалов считает, что во время кризиса свободы предпринимателей меняются. С одной стороны, они получают новые ограничения. С другой — больше возможностей.

Также, кабинет министров Татарстана внес изменения в порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Претендовать на них теперь смогут не только социальные предприниматели, но и субъекты бизнеса, созданные физическими лицами до 25 лет.

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Елизавета Пуншева