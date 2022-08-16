Количество обращений россиян в банки за потребкредитами в июле выросло на 11,1%

Количество обращений россиян в банки за потребительскими кредитами в июле 2022 года увеличилось на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в прошлом месяце уровень одобрения кредитных заявок со стороны банков немного снизился — с 31,6% в июне до 30,4% июле.

Фото: pixabay.com

— Потребкредиты в последнее время выдаются прежде всего тем гражданам, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на приемлемом уровне, — приводит RT слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Средний размер потребкредита в июле составил 260,4 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 11,9%.



В Татарстане потребкредитование постепенно возвращается к уровню досанкционного февраля. В июле жители республики взяли 33 889 потребительских кредитов, что на 16,4% больше, чем за предыдущий месяц.



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Татьяна Леухина