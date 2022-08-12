Новости происшествий

01:29 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани мужчина погиб вблизи моста на Кировской дамбе

21:59, 12.08.2022 1
В Казани мужчина погиб вблизи моста на Кировской дамбе
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани мужчина погиб вблизи моста на Кировской дамбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По данным ведомства, он спрыгнул с моста в Казанку и не выплыл. Водолазы извлекли его тело на расстоянии 30 метров от берега с глубины 12 метров. Личность предстоит установить.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В среду возле населенного пункта Татарские Ямалы Актанышского района спасатели вытащили из воды тело мужчины 1982 года рождения. Инцидент произошел на реке Белой в необорудованном для купания месте.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 авг
    Что то часто последнее время стали с мостов прыгать, до этого женщина у Кремля, видимо, не все хорошо по жизни в городе
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также