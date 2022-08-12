В Казани мужчина погиб вблизи моста на Кировской дамбе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани мужчина погиб вблизи моста на Кировской дамбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По данным ведомства, он спрыгнул с моста в Казанку и не выплыл. Водолазы извлекли его тело на расстоянии 30 метров от берега с глубины 12 метров. Личность предстоит установить.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В среду возле населенного пункта Татарские Ямалы Актанышского района спасатели вытащили из воды тело мужчины 1982 года рождения. Инцидент произошел на реке Белой в необорудованном для купания месте.



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Татьяна Леухина