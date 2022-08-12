В Казани мужчина погиб вблизи моста на Кировской дамбе
В Казани мужчина погиб вблизи моста на Кировской дамбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
По данным ведомства, он спрыгнул с моста в Казанку и не выплыл. Водолазы извлекли его тело на расстоянии 30 метров от берега с глубины 12 метров. Личность предстоит установить.
В среду возле населенного пункта Татарские Ямалы Актанышского района спасатели вытащили из воды тело мужчины 1982 года рождения. Инцидент произошел на реке Белой в необорудованном для купания месте.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии