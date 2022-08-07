Журналистику «Комсомольской правды» Дарью Асламову отпустили на свободу — ночью ее задержали в Косове

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова снова на свободе, передает издание. Ночью ее задержали в самопровозглашенном Косове якобы по подозрению в шпионаже и работе на российские спецслужбы. Сейчас она уже находится сербском городе Рашка.

— До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации, — передает «Комсомольская правда» слова Асламовой.

О задержании журналиста сегодня ночью сообщил косовский глава МВД Джеляль Швецла на своей странице в одной из социальных сетей. Из его заявления следует, что Асламова работает на российские спецслужбы и занимается шпионажем на территории Косово. Никаких доказательств, однако, представлено не было.

— Сегодня на погранпереходе на севере (Косова) задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине, — написал Швецла.

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Артем Гафаров