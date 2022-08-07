В Татарстане в первом полугодии сократился пассажирооборот

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2022 года пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в Татарстане сократился на 3,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Он составил 653,7 млн пассажирских километров.

Максимальное значение пассажирооборота в Татарстане в первом полугодии зафиксировали по итогам июня — он превысил 125,4 млн пассажиро-километров. В общей сложности за второй квартал 2022 года он оценивается в 353,9 млн пассажиро-километров.

Минимальный пассажирооборот автотранспорта общего пользования в Татарстане в первой половине года зарегистрирован в январе — 90 млн пассажиро-километров. Всего за первые три месяца 2022-го он составил 299,8 млн пассажиро-километров, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru

Падение пассажирооборота в республике, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, наблюдается в течение лишь первых пяти месяцев 2022-го. Так, в январе он сократился на 5,6%, в феврале — на 2,7%, марте — на 3%.

Рекордное падение зафиксировано в апреле — на 10,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. В мае пассажирооборот уменьшился всего на 0,9%, а в июне и вовсе вырос на 2,5%.

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Татьяна Демина