В Татарстане в июне ликвидировали более 900 организаций

Фото: Олег Тихонов (архив)

В июне 2022 года в Татарстане ликвидировали 946 организаций. Их число превысило количество зарегистрированных, следует из данных приводит Росстат.

За первый месяц лета этого года в Татарстане зарегистрировали 828 организаций. Это самое большое число в Приволжском федеральном округе. На втором месте — Самарская область (543), на третьем — Нижегородская область - 381.

По количество ликвидированных в июне организаций Татарстан занимает второе место в ПФО. Республику опередила Самарская область, где прекратили работу 1 080 компаний.

Фото: Максим Платонов

В целом в ПФО за первый месяц лета официально ликвидировали 5 217 компаний. Зарегистрировали за это время 3 204 организации.

По данным FinExpertiza, всего за четыре месяца после начала спецоперации, за март — июнь, в Татарстане закрылись 4 152 коммерческие организации. Это почти пятая часть от всех ушедших с рынка компаний Приволжского федерального округа. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина