Средний размер лимита по кредитным картам в Татарстане вырос почти на 3%

В Татарстане в мае 2022 года средний размер лимита по кредитным картам достиг 66 483 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 2,7% — в апреле он составлял 64 712 рублей.

Татарстан занял 13-ю строчку по среднему размеру лимита по кредитным картам в рейтинге 30 регионов России, следует из данных Национального бюро кредитных историй. В топ-10 попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Ленинградская, Тюменская, Новосибирская и Тульская области. На 11-м месте расположился Красноярский край, на 12-м — Краснодарский край.

Больше всего в мае средний размер лимита по кредитным картам вырос в соседней с Татарстаном Башкирии — на 9,7%, достигнув 66 406 рублей. В Челябинской области он увеличился на 6,6%, в Свердловской — на 6,3%, а в Московской и Новосибирской областях на 6%.

Фото: realnoevremya.ru

По данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в мае 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 70,3 тысячи рублей. По сравнению с апрелем он вырос на 3,1%, а по отношению к маю 2021 года — на 1,1%. По сравнению с «досанкционным» февралем 2022-го средний размер лимита по выданным кредитным картам упал на 7,1%.



Напомним, в мае жители Татарстана оформили 27 732 кредитные карты. Это на 5,4% больше, чем в апреле, когда их число составило 26 306. По количеству новых кредиток среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных карт Татарстан занял 8-е место, сообщали в НБКИ.



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Татьяна Демина