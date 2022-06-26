Аллерголог дала рекомендации по суточной норме свежих ягод

Фото: Максим Кокунин

Кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Дарья Жукова озвучила рекомендованную норму свежих фруктов и ягод в беседе с RT.



Рекомендованная суточная норма свежих фруктов и ягод для здорового взрослого человека составляет в среднем 400 граммов, это примерно 10—16 крупных ягод клубники. Для детей от года до трех — до восьми крупных ягод клубники.

По ее словам, пациенты чаще всего сообщают об аллергии на красные ягоды — клубнику, землянику и малину. Реакции на красные ягоды бывают обусловлены высоким содержанием гистамина, который способен вызвать симптомы аллергической реакции.

По ее словам, обычно такие симптомы возникают в течение часа после употребления ягод, разрешаются в течение нескольких часов и имеют благоприятный прогноз. Они непостоянны и зависят от дозы.

Фото: Максим Кокунин

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Маргарита Головатенко