«Бюджет нуждается в серьезном увеличении»: реконструкция казанского «Кольца» уперлась в деньги

«На сегодня откорректированное эскизное предложение не представлено»

Реконструкция торгово-развлекательного комплекса «Кольцо» в центре Казани задерживается из-за отсутствия доработанного эскизного проекта и заявленной руководством группы «Эдельвейс» необходимости серьезного изменения сметы. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе мэрии города.

— По информации, полученной от АО «Эдельвейс Корпорейшн» 31 марта 2022, выделенный бюджет нуждается в серьезной корректировке в сторону увеличения, — пояснили в городской администрации.

Фото: headsgroup.ru

Также уточняется, что в январе прошлого года проект реконструкции «Кольца» был одобрен Межведомственной комиссией по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Однако в конце 2021 года Управление архитектуры и градостроительства Казани выдало ряд замечаний для дальнейшего проектирования.

— На сегодня откорректированное эскизное предложение не представлено, — заключили в пресс-службе мэрии города.

«На все это нам необходимо будет еще как минимум год»

В середине июня представитель ГК «Эдельвейс» Алина Зайнетдинова рассказала нашему изданию о том, что проект реконструкции торгового комплекса «застрял» на согласовании в градостроительном совете. По ее словам, даже при лучшем исходе к началу работ получится приступить только в марте 2023 года.

— Пока не пройдем этот этап, мы не сможем начать работу над рабочим проектом и его экспертизой. На все это нам необходимо будет еще как минимум год, — поделилась Зайнетдинова.

Фото: vk.com/headsgroup

На следующий день главный архитектор проекта и сооснователь бюро «Хэдс Групп» Владислав Куликовский дополнил ее слова тем, что окончательное согласование откладывается из-за необходимости переоформления документов. Также он обратил внимание на то, что процесс не идет быстро из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране.

— Ситуация неблагоприятная — кризис. Еще там нужно какие-то документы переоформить. Они не торопятся, потому что ситуация «неважнецкая», — рассказал Куликовский.

«Прошло почти 1,5 года с момента его одобрения президентом Татарстана»

Во время разговора Куликовский напомнил, что в декабре 2020 года после определенных доработок президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект реконструкции торгового центра. Согласно новому варианту, здание «Кольца» планируется окутать металлической сетчатой «вуалью» белого цвета, а также расширить площади на 10% — до 94 тыс. кв. м, благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону.



Фото: headsgroup.ru

Вместе с тем архитекторы решили восстановить объемы стоявших на месте торгово-развлекательного центра «Музуровских номеров», здания Татпотребсоюза и двух жилых домов, но в современном прочтении. Предполагалось, что днем здание будет выглядеть индустриально, а ночью благодаря подсветке через «сетку» будут проступать силуэты старых зданий.



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Артем Гафаров