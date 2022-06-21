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«Бюджет нуждается в серьезном увеличении»: реконструкция казанского «Кольца» уперлась в деньги

15:55, 21.06.2022 12
«Бюджет нуждается в серьезном увеличении»: реконструкция казанского «Кольца» уперлась в деньги
Фото: headsgroup.ru

«На сегодня откорректированное эскизное предложение не представлено»

Реконструкция торгово-развлекательного комплекса «Кольцо» в центре Казани задерживается из-за отсутствия доработанного эскизного проекта и заявленной руководством группы «Эдельвейс» необходимости серьезного изменения сметы. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе мэрии города.

— По информации, полученной от АО «Эдельвейс Корпорейшн» 31 марта 2022, выделенный бюджет нуждается в серьезной корректировке в сторону увеличения, — пояснили в городской администрации.

Фото: headsgroup.ru

Также уточняется, что в январе прошлого года проект реконструкции «Кольца» был одобрен Межведомственной комиссией по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Однако в конце 2021 года Управление архитектуры и градостроительства Казани выдало ряд замечаний для дальнейшего проектирования.

— На сегодня откорректированное эскизное предложение не представлено, — заключили в пресс-службе мэрии города.

«На все это нам необходимо будет еще как минимум год»

В середине июня представитель ГК «Эдельвейс» Алина Зайнетдинова рассказала нашему изданию о том, что проект реконструкции торгового комплекса «застрял» на согласовании в градостроительном совете. По ее словам, даже при лучшем исходе к началу работ получится приступить только в марте 2023 года.

— Пока не пройдем этот этап, мы не сможем начать работу над рабочим проектом и его экспертизой. На все это нам необходимо будет еще как минимум год, — поделилась Зайнетдинова.

Фото: vk.com/headsgroup

На следующий день главный архитектор проекта и сооснователь бюро «Хэдс Групп» Владислав Куликовский дополнил ее слова тем, что окончательное согласование откладывается из-за необходимости переоформления документов. Также он обратил внимание на то, что процесс не идет быстро из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране.

— Ситуация неблагоприятная — кризис. Еще там нужно какие-то документы переоформить. Они не торопятся, потому что ситуация «неважнецкая», — рассказал Куликовский.

«Прошло почти 1,5 года с момента его одобрения президентом Татарстана»

Во время разговора Куликовский напомнил, что в декабре 2020 года после определенных доработок президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект реконструкции торгового центра. Согласно новому варианту, здание «Кольца» планируется окутать металлической сетчатой «вуалью» белого цвета, а также расширить площади на 10% — до 94 тыс. кв. м, благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону.

Фото: headsgroup.ru

Вместе с тем архитекторы решили восстановить объемы стоявших на месте торгово-развлекательного центра «Музуровских номеров», здания Татпотребсоюза и двух жилых домов, но в современном прочтении. Предполагалось, что днем здание будет выглядеть индустриально, а ночью благодаря подсветке через «сетку» будут проступать силуэты старых зданий.

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Артем Гафаров
Общество Татарстан

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комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    не надо ничего трогать! и так хорошо. денег лишних нет на чепуху
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    Анонимно 21 июн
    Что вам до чужих денег
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    Анонимно 21 июн
    деньги народные значит наши
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    Анонимно 21 июн
    хватит бюджетные деньги тратить
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    Анонимно 21 июн
    Не народные, а государственные. Мы не при советах живем, чтобы коллективное хозяйство вести
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    Анонимно 21 июн
    государство это только форма народного правления,посути это аппарат управления то есть некотрое количество служивых людей чиновников и клерков,которое осуществляют госуправление,хотите сказать что им деньги все принадлежат?
    Разачорую вас все деньги в государстве это деньги налогоплательщиков то есть народные. Даже все природные богатства это собственность народа.

    И потому деньги от их продажи принадлежат народу вернее налоги от их продажи.
    Д а при советах в ы бы иной деятельностью занимались бы простой физической работой на свежем воздухе.
    Так что НЕ НАДО ТРАТИТЬ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ на ненужное кризис же.. хотя вы только ускорите разрешение кризиса при чем не в свою пользу
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  • Анонимно 21 июн
    зачем?
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  • Анонимно 21 июн
    чушь какая...
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  • Анонимно 21 июн
    ну поумерьте аппетит и сделайте проект стильным но более скромным
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    Анонимно 21 июн
    вообще всё отменить и так нормально
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    Анонимно 21 июн
    ну можно и так, конечно) это вообще универсальное решение для всего и всегда
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  • Анонимно 21 июн
    Это деньги собственника, а не государственные. Считайте свои
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