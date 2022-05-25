В ФНС рассказали, как получить налоговый вычет по расходам на медицинские услуги и лекарства

Любой трудоустроенный гражданин России сможет получить налоговый вычет по расходам на медицинские услуги и лекарства, если платно лечился и покупал медикаменты. Об этом сообщает УФНС России по Татарстану.

Максимальный размер налогового вычета по расходам на медицинские услуги составляет 120 тысяч рублей, гражданину вернется 13% от этой суммы. При этом вычет по расходам на лечение складывается с другими и 120 тысяч будут максимальной суммой для всех взиманий, которые возможно заявить за год.

Отмечается, что исключение составляет налоговый вычет по расходам на дорогостоящее лечение. По таким видам медицинских услуг он предоставляется в размере фактических расходов: гражданину вернется 13% от всей потраченной суммы.

Получить такой налоговый вычет можно у работодателя или в налоговом органе:

в течение года у работодателя, предоставив в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет. Бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ, пока работник не получит весь вычет:

По окончании года направить в налоговый орган налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы.

В обоих случаях необходимо предоставление подтверждающих документов. Одним из них является оригинал справки об оплате услуг. Ее можно получить как в муниципальных, так и в частных медицинских учреждениях. При оплате лекарств обязательным документом для получения налогового вычета является оригинал рецептурного бланка формы № 107-1/у. Если медицинские услуги или лекарственные препараты оплачены налогоплательщиком для родителей или детей, для получения социального вычета необходимо предоставить также копию документа, подтверждающего степень родства.

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14 апреля стало известно, что в Татарстане предложили ввести инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для предприятий. Такое обращение спикеру парламента Фариду Мухаметшину направил депутат Госсовета республики Олег Коробченко.



Согласно федеральному закону, с прошлого года регионы вправе вводить ИНВ по некоторым видам расходов организаций. В их числе — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), создание объектов инфраструктуры. Всего ИНВ введены уже более чем в 60 российских регионах.

Максим Кокунин