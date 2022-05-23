Жители Татарстана обратились на «горячую линию» по вопросам COVID-19 почти 1,2 млн раз

Фото: Максим Платонов (архив)

Почти 1,2 млн звонков от жителей Татарстана поступило на «горячую линию» по вопросам коронавируса с момента начала ее работы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Чаще всего татарстанцев интересует вопрос готовности анализов на COVID-19, где можно их сдать и точное время работы поликлиник. Кроме того, с января 2021 года 29,7 тысячи жителей республики записались на вакцинацию от коронавируса по номеру «горячей линии».

Работа круглосуточного контакт-центра по вопросам COVID-19 стартовала в Татарстане 25 ноября 2020 года. Позвонить в него можно по короткому номеру 122. Татарстанцев консультируют по актуальным вопросам по COVID-19 больше 50 операторов и телефонный робот Лилия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 23 мая в республике зафиксировали 148 998 случаев COVID-19.





Дарья Акимова